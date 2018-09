Die beiden Unternehmen planen den Bau einer neuen Bio- und Verbrennungsanlage, um wasserbasierte Produktionsabfälle zu behandeln und in Dampf umzuwandeln. Der Dampf soll dann am Standort als Energiequelle in der Produktion dienen, wodurch ein kreisförmiger Prozess entsteht. Lyondellbasell und Covestro rechnen damit, die CO2-Emissionen dadurch um etwa 140.000 t/a senken, 0,9 PJ/a Energie einsparen ...

