Für die zweite Ausgabe des Ausstellungsexperiments "Open Codes" (01.09.2018 - 06.01.2019) haben die KuratorInnen insgesamt 40 neue Werke ausgewählt, die sich vorrangig mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen beschäftigen. Sie zeigen die Welt als Datenfeld, in der Menschen nicht mehr mit Pass, sondern mit Handy reisen: In einer von Codes regulierten Welt werden Artefakte wie Bots vermutlich kompetenter Auskunft geben als Menschen. Seit Siri und Alexa, die auf künstlicher Intelligenz basieren, wissen wir: Der sprachbegabte Mensch hat den Objekten das Sprechen beigebracht. "'Die Welt als Datenfeld' eröffnet einen neuen Horizont des Humanen: der auf künstlicher Intelligenz aufgebaute Transhumanismus." (Peter Weibel)



Im Lichthof 8 des ZKM werden die BesucherInnen mit rund 40 Bildschirmen konfrontiert, die als Datenwolke über dem Lichthof schweben. Sie zeigen digitale Datenbildschirme, die uns rund um die Uhr, vom Flughafen über Bahnhof bis hin zu Börse und Krankenhaus begleiten. In "Open Codes II. Die Welt als Datenfeld" vertretene KünstlerInnen sind u.a. James Bridle, Jaromil, Alex McLean, Nye Thompson, Troika.



Seit dem Start von "Open Codes" am 20.10.2017 hat das ZKM binnen acht Monaten knapp 110.000 BesucherInnen verzeichnet. Die Besucherzahlen der ersten Phase von "Open Codes" waren beeindruckend hoch. Sie belegen, wie sehr das neuartige Ausstellungs- und Bildungsexperiment - mit freiem Eintritt, freien Snacks und Getränken, freiem WLAN und freiem Strom - vom Publikum angenommen wird.



Nachdem in der ersten Phase (20.10.2017 - 05.08.2018) von "Open Codes" vielfältige Beispiele der Codierung, vom Morse Code bis zum genetischen Code, und deren künstlerische und industrielle Anwendung gezeigt wurden, liegt der Schwerpunkt der zweiten Phase (01.09.2018-06.01.2019) auf der Untersuchung einer Welt, die nicht alleine von Dingen, Worten und Bildern, sondern vor allem von Daten erzeugt, gesteuert und kontrolliert wird. Deswegen heißt die Ausstellung "Open Codes II. Die Welt als Datenfeld".



