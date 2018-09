Mainz (ots) -



Sonntag, 9. September 2018, 20.15 Uhr Erstausstrahlung



Kabarettist Sebastian Pufpaff versteht die Welt nicht mehr. Aber wer tut das schon, wenn Telefone schlauer sind als Menschen, Socken via Bluetooth kommunizieren und Räder ohne Fahrer fahren. Die Technik schreitet voran, während die Gesellschaft scheinbar den Rückwärtsgang einlegt. 3sat zeigt "Sebastian Pufpaff: Auf Anfang - Das Soloprogramm" aus der Berliner Kulturbrauerei am Sonntag, 9. September 2018, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung.



Verbale Aufrüstung im Internet, reale Aufrüstung in amerikanischen Klassenzimmern. Grenzen werden dichtgemacht, Fronten verhärten sich. Es ist höchste Zeit, mal wieder etwas runterzukommen, meint der Kabarettist und Menschenfreund Sebastian Pufpaff. Den globalen Wahnsinn und die kleinen Katastrophen des Lebens gemeinsam auszulachen - und wenn es nur für einen Abend ist. Für Burnout bleibt immer noch Zeit genug.



Wer eine Bedienungsanleitung für ein besseres Leben erwartet, ist bei Sebastian Pufpaff falsch. Zu gerne legt er falsche Fährten, wechselt die Rollen, dreht Klischees auf links und steigert sich in irrwitzige Gedanken hinein. Schließlich ist er Satiriker, ein Anarchist im Anzug, und für eine gute Pointe muss die politische Korrektheit schon mal Pause machen. Und doch versteckt sich zwischen dicken Brettern, steilen Thesen und blanken Albernheiten immer eine Botschaft: Das Leben macht viel zu viel Spaß, um es von Vorurteilen, Ehrgeiz und Arbeit bestimmen zu lassen.



