Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwochvormittag tiefer in die Verlustzone abgerutscht. Der SMI ist gar unter die Marke von 8'900 Punkten zurückgefallen, wo er zuletzt Mitte Juli notiert hatte. Die bestehenden Risikofaktoren wie Handelskrieg und Schwellenländerkrise drücken auf die Stimmung. Da zudem ein Mangel an kursrelevanten Nachrichten von einheimischen Unternehmen herrscht erhält der Markt von dieser Seite her kaum Stimulans.

Die Ingredienzen dafür, dass der September ein schwacher Börsenmonat werden könnte, seien somit vorhanden, sagte ein Händler. Zutaten seien eine weitere Eskalation des Handelskrieges der USA mit China, Währungskrisen in der Türkei und Argentinien, eine Rezession in Südafrika sowie die Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem Brexit. Was nicht dazu passe, sei die anhaltende Rekordlaune der Anleger in New York. Alles in allem präsentiere sich das Umfeld aber so, dass ein vorsichtiges Agieren der Anleger angebracht sei.

Um 10.50 Uhr notiert der Swiss Market Index (SMI) 0,63 Prozent tiefer bei 8'895,2 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,53 Prozent auf 1'456,03 Punkte ein und der breite Swiss Performance ...

