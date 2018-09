Hier geht's zum Video

Der längste Bullenmarkt beim S&P 500 läuft und läuft und vor allem wenige Tech-Werte treiben diese Rallye. Die jetzt einen eigenen Index bekommen. Was bringt das, Vivien Sparenberg von Vontobel? Nicht nur die Deutsche Börse ändert am 24.9. die Index-Landschaft, auch S&P mit dem S&P 500. Die Folge: Ein eigener Index für Facebook, Netflix und Co. Wieso, Techs hatten doch bereits eigenen Subindex? Und was soll das bringen? Bessere Performance? Oder gar weniger? Mehr Aufmerksamkeit? Was ändert sich für Anleger hier zu Lande? Dazu Vivien Sparenberg von Vontobel im Gespräch mit Antje Erhard auf dem Frankfurter Parkett.