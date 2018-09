Unter dem Namen "kollex" wollen die drei Getränkekonzerne Bitburger, Coca-Cola und Krombacher die Bestellstrukturen in der Gastronomie digitalisieren und einen Milliardenmarkt umpflügen, bevor es Amazon tut.

Wenn Gastwirte ihren Getränkenachschub ordern, läuft es oft nicht anders als schon vor 40 Jahren. "Die Restaurantbetreiber wählen im Katalog ihre Getränkelieferungen aus und bestellen dann per Fax oder Telefon", sagt Udo Kießlich. Der E-Food-Experte und frühere Geschäftsführer von Allyouneed Fresh, dem Lebensmittel-Lieferdienst der Deutschen Post, ist angetreten, um das zu ändern - und nebenbei einen Milliardenmarkt zu digitalisieren.

Als Chef von kollex, einem am Mittwoch gestarteten Gemeinschaftsunternehmen der drei Getränkehersteller Bitburger, Coca-Cola und Krombacher, will Kießlich "eine zentrale Vermittlungsplattform für die Branche" schaffen, "über die Gastronomen und Großhändler ihre Bestellungen abwickeln", kündigt er gegenüber der WirtschaftsWoche an.

Seit Frühjahr laufen die Planungen, nun geht es los: Ende 2018 sollen die ersten Pilotprojekte starten. Danach - im ersten Halbjahr 2019 - beginnt der bundesweite Rollout.

Geplant ...

