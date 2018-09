BHP Billiton musste am Dienstag erneut leicht sinkende Notierungen hinnehmen. Der Wert befindet sich derzeit in einem wichtigen Prüfprozess, meinen charttechnische Analysten. Seit Anfang April waren die Notierungen stark angezogen, um jetzt seit spätestens Mitte Juni zu konsolidieren. Die Werte sind inzwischen etwa 10 % unterhalb der im Hochsommer erreichten Höchstkurse, sodass der Aufwärtstrend in Frage steht. Noch halten die unteren Begrenzen in Höhe von 18 Euro. Dies sollte so bleiben, meinen ... (Moritz von Betzenstein)

