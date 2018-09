Die Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim träumt von besseren Universitäten. "In meinem Studium gab es keinen Platz für kreative Konzepte", sagte sie dem "Zeitmagazin".

Sie fügte hinzu: "Uns wurde nicht beigebracht, aus Fehlern zu lernen und eigene Lösungen zu finden." Sie frage sich, ob die Vermittlung von Theorie und Techniken an der Universität so vorherrschend sein müsse. Die Moderatorin hat Chemie studiert. Sie arbeitete nach dem Studium unter anderem an der Harvard University.

Im vergangenen Jahr promovierte sie an der Universität Potsdam. 2018 bekam sie den Grimme Online Award. Mai Thi Nguyen-Kim gehört zu den Moderationsteams von "Terra X Lesch & Co" und "Quarks".