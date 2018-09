Die Türkei hat 162 Deutschen seit Anfang 2017 die Einreise verweigert. Das geht aus der Antwort des Auswärtigen Amts auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor, berichtet die "Rheinische Post" (Donnerstagsausgabe).

"Im Hinblick auf die Türkei sind der Bundesregierung seit 2017 insgesamt 162 Fälle bekannt geworden, in denen deutschen Staatsangehörigen die Einreise verweigert wurde (Stand: 23. August 2018)", heißt es in der Antwort. Über die Gründe macht die Bundesregierung keine Angaben. "Das ist inakzeptabel und darf nicht einfach hingenommen werden", sagte der AfD-Politiker Anton Friesen. Die Bundesregierung müsse den Druck auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erhöhen, "damit Deutsche wieder unbesorgt ihren Aufenthalt in der Türkei verbringen können", so Friesen.

Weltweit werden laut Regierungsantwort derzeit 1.763 Fälle an den deutschen Auslandsvertretungen betreut, bei denen es um Inhaftierungen deutscher Staatsangehöriger im Ausland geht.