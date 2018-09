Frankfurt am Main (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Als eines der führenden Unternehmen im Segment Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement bietet die Threon GmbH in Kooperation mit der HWR Berlin den Studierenden des Masterstudiengangs Prozess- und Projektmanagement ab dem Wintersemester 2018/19 die Möglichkeit, die volldigitalisierte Lernlösung PMTalk® als Ergänzung zum Anwesenheitsunterricht zu nutzen.



Prof. Dr. Peter Wotschke, Studiengangsleiter für Prozess- und Projektmanagement, und Karin Beck-Sprotte, HR Beraterin und Management Coach, initiierten die Zusammenarbeit bereits Anfang 2016 im Auftrag der Threon GmbH mit mehreren Summer Camps zu Themen rund um Projektmanagement. Ende 2017 kam es zu dem Entschluss, das Studienangebot digital zu erweitern und den Transformationsprozess "Collaborative Learning 4.0" anzustoßen. Die Förderung innovativer digitaler Lernformen reformiert den Hochschulalltag, da sie die Qualität und Flexibilität des Studiums stark erhöhen.



PMTalk® wird als volldigitalisierte Lernlösung eingesetzt. Auf der Plattform stehen den Studierenden individuelle didaktische Lernpfade mit validiertem Content jederzeit zur Verfügung. Ergänzend begleiten sie virtuelle Coaches und fördern die Zusammenarbeit in der Online-Community.



Dank der kollaborativen Plattform PMTalk® können sich die Studierenden unabhängig von ihren Vorlesungen semesterübergreifend vernetzen, austauschen und miteinander lernen. Zusätzlich bietet die Plattform auch die Möglichkeit, das eigene Profil mit einer CAPM® Zertifizierungsvorbereitung des Project Management Institutes (PMI) zu schärfen, um schließlich eine im späteren Berufsleben sehr gefragte Schlüsselqualifikation zu erwerben.



Threon GmbH



Als Unternehmen der Threon Group ist die Threon GmbH einer der führenden europäischen Beratungs- und Schulungsanbieter für Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement. Das Unternehmen besteht seit mehr als 15 Jahren und ist in Deutschland in der Beratung, Bildung und Softwareentwicklung für seine Kunden tätig. Das Dienstleistungsportfolio der Threon Academy deckt innerhalb dieses Schwerpunkts alle relevanten Qualifizierungsmaßnahmen ab und umfasst klassische sowie innovative digitale Lern- und Beratungslösungen. Die Threon GmbH ist als deutsche Niederlassung der Threon Group das Kompetenzcenter für digitale Lernlösungen innerhalb der Threon Group.



OTS: Threon GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131623 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131623.rss2



Pressekontakt: Threon GmbH Schumannstrasse 27, D-60325 Frankfurt am Main Marina Schneider, Marina.Schneider@threon.com Tel. +49 (0)69 269 190 520, Fax. - 524