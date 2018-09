Philadelphia (ots/PRNewswire) -



Lombard International, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Vermögensstrukturierung für vermögende Privatkunden und institutionelle Investoren gab heute bekannt, dass das mexikanische Gemeinschaftsunternehmen Akaan Lombard International die Lebensversicherungssparte von Principal Seguros, S.A. de C.V. erwerben soll. Die Akquisition ist noch von den zuständigen Wettbewerbsbehörden zu genehmigen und wird voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen werden.



Die Akquisition ermöglicht es Akaan Lombard International, das Wachstum in Mexiko und Lateinamerika zu beschleunigen und den Anforderungen der vermögenden Privatkunden, deren Familien und der institutionellen Investoren in der Region nachzukommen. Das Unternehmen wird auf diese Weise ca. 8.000 mexikanische Kunden hinzugewinnen. Diese Kunden kommen in den Genuss des langfristigen Engagements und der lokalen Präsenz von Akaan Lombard International in Mexiko einschließlich des hochwertigen Reportings und hervorragenden Kundenservices des Unternehmens.



John Hillman, Group Chief Executive Officer von Lombard International, sagte: "Uns erwarten vielversprechende Aussichten. Die Akquisition beweist unser Engagement zugunsten unserer mexikanischen und lateinamerikanischen Geschäftspartner und Kunden. Zudem unterstützt sie unsere globalen Wachstumsambitionen durch organische und anorganische Möglichkeiten. Mit unserer Präsenz in Asien, Europa, den USA und Lateinamerika bauen wir ein einzigartiges globales Geschäft in unserer Branche auf und können unsere Kunden auf globaler Ebene erfolgreich bedienen, indem wir unsere interne Expertise und unser beispielloses Partnernetzwerknutzen."



Ken Kilbane, Executive Vice President, Head of Global Distribution bei Lombard International, ergänzte: "Wir freuen uns über die starke Partnerschaft mit Akaan, einem Unternehmen mit großer Expertise, einer überzeugenden Erfolgsbilanz und einem hervorragenden Ruf in Mexiko. Mit unserem Gemeinschaftsunternehmen sind wir in einem Wachstumsmarkt vor Ort präsent und können so innovative Lösungen anbieten, die den Bedürfen vermögender Privatkunden am besten gerecht werden."



Verwaltungsratsvorsitzender und Gründer von Akaan, Fernando Quiroz, meinte abschließend: "Diese Akquisition stellt einen wichtigen Schritt für Akaan Lombard International dar. Wir freuen uns über unser Joint Venture mit Lombard International und den Erfolg, den wir gemeinsam erzielt haben. Zusammen werden wir in Mexiko künftig erstklassige Lösungen zur Vermögensplanung anbieten."



Über Lombard International



Lombard International ist ein führender, auf Lebensversicherungen aufbauender Anbieter für Vermögensstrukturierung mit mehr als 25 Jahren Erfahrung. Wir vereinen die nötige Stärke und das Know-how, um vermögenden Kunden, ihren Familien, sowie Institutionen weltweit Lösungen zur Vermögensstrukturierung auf der Basis fondsgebundener Lebensversicherungsprodukte anzubieten.



Der Weltkonzern Lombard International ging im September 2015 an den Markt. Mit Hauptverwaltungen in Luxemburg und Philadelphia und Lösungsangeboten für mehr als 20 Märkte in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika ist das Unternehmen in der Lage, auf weltweiter Ebene grenzüberschreitende Lösungen für die Vermögensplanung mit einem tiefen Verständnis der lokalen Kulturen und Denkweisen anzubieten.



Das weltweit verwaltete Vermögen belief sich zum 31. Dezember 2017 auf über 41,2 Milliarden Euro. Das internationale Team bestehend aus über 600 Mitarbeitern und verfügt über mehr als 60 technische Experten, die auf mehrere Rechtssysteme spezialisiert sind.



Lombard International wird von Fonds gehalten, die von Blackstone verwaltet werden. Blackstone Group L.P. ist eine der weltweit führenden Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen von über 434 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2017.



Über Akaan







Akaan ist ein Vermögensverwalter mit Sitz in Mexiko, der mexikanische Privatkunden, Familien und institutionellen Investoren hervorragende Finanz- und Vermögensverwaltungslösungen anbietet.







Akaan umfasst mehrere Finanzdienstleister, die im Bereich der Vermögensverwaltung agieren, und stützt sich auf eines der erfahrensten und qualifiziertesten Banking-Teams in Lateinamerika.







Das Unternehmen setzte als erster Vermögensverwalter in Mexiko das branchenführende Portfolioverwaltungssystem Aladdin® ein und besitzt eine der besten Technologie-Plattformen für Lösungen zur Vermögensverwaltung in Mexiko. Das Produktangebot umfasst alternative Anlagen sowie aktiv und passiv verwaltete Fonds und Anlagestrategien.



Akaan hat Standorte in Mexico City, Guadalajara, Monterrey und Mérida.



OTS: Lombard International Assurance newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131905 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131905.rss2



Pressekontakt: Simren Priestley | CNC Communications | lombard@cnc-communications.com | Tel. +44(0)203-7551-670 USA: Jaclyn Green | Marketing & Communications Specialist | jgreen@lombardinternational.com +1-484-362-6170