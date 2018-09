Paris - Wegen negativer Vorgaben asiatischer Börsen und Befürchtungen sich ausweitender Finanzkrisen in den Schwellenländern haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt. Der EuroStoxx 50 fiel am späten Vormittag um 1,17 Prozent auf 3320,21 Punkte.

Der Stoxx-50-Index, in dem auch die wichtigsten britischen und Schweizer Aktien enthalten sind, sank erstmals seit Juni wieder unter die vielbeachtete Marke von 3000 Punkten und verlor zuletzt 1,01 Prozent auf 2994,91 Zähler. Der französische Cac 40 büsste 1,28 Prozent auf 5274,10 Punkte ein. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,47 Prozent auf 7422,48 Punkte nach unten.

"Die Anleger sind verunsichert über die Entwicklungen in den Schwellenländern. Die Türkei und Argentinien kämpfen mit einer Währungskrise, während sich Südafrikas Wirtschaft nun offiziell in einer Rezession befindet", ...

