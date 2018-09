Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen wurden neun neue in Euro denominierte Covered Bond-Benchmarks begeben, so die Analysten der Nord LB.Noch in den letzten Augusttagen seien mit Crédit Agricole SCF, Société Générale SFH und der Royal Bank of Canada (RBC) drei Emittenten an die Investoren herangetreten. Dabei habe sich Crédit Agricole SCF am vergangenen Mittwoch mit einer öffentlich besicherten EUR-Benchmark über EUR 500 Mio. (Laufzeit: 7,1y) an den Primärmarkt begeben. Nach einer anfänglichen Guidance von ms flat area habe der Reoffer-Spread für diese Transaktion bei ms -1bp gelegen. Am Folgetag habe Société Générale SFH einen Covered Bond über EUR 750 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren angeboten. Die dritte in diesem Jahr begebene EUR-Benchmark des Emittenten sei mit ms -2bp area in die Vermarktungsphase gestartet und bei ms -6bp gefixt worden. Das Orderbuch habe sich auf EUR 1,7 Mrd. summiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...