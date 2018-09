Linz (www.anleihencheck.de) - Nach wie vor ist die schwedische Riksbank mit Aussagen zu Zinserhöhungen sehr zurückhaltend. Und das, trotz solidem Wachstum und leicht steigender Inflation, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Begründet sei das mit den Bedenken, dass eine stärkere Krone wieder einen Abwärtsdruck auf die Preisentwicklung ausüben würde. Damit möchte die Riksbank den Eindruck vermeiden, das sie rascher als die EZB ihre Geldpolitik normalisiere. Die anstehenden Wahlen in Schweden am kommenden Sonntag würden Investoren zurückhaltend agieren lassen, weil den Rechtspopulisten Zugewinne prognostiziert würden und eine Regiergungsbildung entprechend schwierig werden könnte. (05.09.2018/alc/a/a) ...

