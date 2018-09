Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach dem Feiertag zu Wochenbeginn zogen die Renditen am US-Rentenmarkt gestern kräftig an, so die Analysten von Postbank Research.Nicht zuletzt aufgrund des überraschend stark ausgefallenen ISM-Manufacturing-Indexes, der im August auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2004 gestiegen sei, habe die Rendite 10-jähriger Treasuries am Abend mit 2,90% um 5 Basispunkte über ihrem Niveau vom vergangenen Freitag gelegen. Die starken Konjunkturdaten hätten offenkundig schwerer gewogen als die anhaltende Unsicherheit rund um die Handelsstreitigkeiten, die Türkei-Krise, etc. Der Anstieg der Kapitalmarktzinsen in den USA die Renditen am deutschen Rentenmarkt mitgezogen. 10-, 5- und 2-jährige Bundesanleihen hätten am Abend mit 0,36% beziehungsweise -0,25% sowie -0,60% allesamt um jeweils 2 Basispunkte über ihren Niveaus vom Vortag rentiert. (05.09.2018/alc/a/a) ...

