Angela Merkel unterstützt Idee, Euro-Derivate in Frankfurt zu clearen DE30 testet wichtiges Swing-Level Bayer (BAYN.DE): Verzögerung bei Monsanto-Kauf beeinflusst Jahresprognose

Angela Merkel machte während der Bankenkonferenz in Frankfurt einige interessante Bemerkungen zum Thema Brexit und zur Struktur des europäischen Finanzsystems. Erstens räumte die Bundeskanzlerin ein, dass das Scheitern der Brexit-Verhandlungen nicht ausgeschlossen werden könne. Sie sagte, dass die EU den Deal zwar besiegeln will, aber dennoch die Chance auf einen harten Brexit besteht, da bisher keine Verhandlungen zu einem positiven Ergebnis geführt haben. Merkel fügte hinzu, dass die EU in einem solchen Fall ein "sehr umfangreiches" Freihandelsabkommen mit Großbritannien unterzeichnen müsse, das als Grundlage für die zukünftigen Beziehungen der beiden Ländern dienen würde. Zweitens unterstützte Angela Merkel die Idee, auf Euro laufende Clearinggeschäfte nach Frankfurt zu verlagern (werden aktuell in London abgewickelt). Diese Kommentare kommen nach der monatelangen Lobbyarbeit von Theodor Weimer, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Börse. Angesichts dessen, dass Frankfurt nach dem ...

