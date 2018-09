Berlin (ots) - Anlässlich seiner bevorstehenden Reise in die Türkei am Donnerstag und des Besuchs von Außenminister Maas sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Türkei muss Vertrauen zurückgewinnen"



- "Die Türkei muss das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Ein funktionierender Rechtsstaat ist hierfür ebenso Voraussetzung wie demokratische Strukturen.



- Die deutsche Wirtschaft fordert die türkische Regierung auf, Maßnahmen zu ergreifen, um eine drohende Rezession abzuwenden. Die Zentralbank muss unabhängig handeln können. Die schwache Währung, hohe Inflation und zunehmende Auslandsverschuldung sind auf Dauer Gift für die Wirtschaft.



- Deutschland und die Türkei verbindet eine enge wirtschaftliche Partnerschaft. Die Zahl deutscher Unternehmen und türkischer Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung im Land liegt bei über 7.000. Für die Türkei ist Deutschland der wichtigste Handelspartner. Das bilaterale Handelsvolumen liegt bei 37 Milliarden Euro (1,6 Prozent des gesamten deutschen Handelsvolumens), knapp zehn Prozent der türkischen Warenexporte in 2017 hatten Deutschland zum Ziel. Für unsere Ausfuhren rangiert die Türkei unter den Zielländern auf Platz 16."



