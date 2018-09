Die US-Regierung setzt auf die Unterstützung Pakistans, um den Krieg in Afghanistan zu beenden. Doch die Lage ist angespannt.

US-Außenminister Mike Pompeo ist am Mittwoch zu einem schwierigen Besuch in Pakistan eingetroffen. Er wolle die angespannten Beziehungen zwischen Washington und Islamabad verbessern, kündigte Pompeo an. Auf dem Programm stehen Gespräche mit dem neuen Ministerpräsidenten Imran Khan, der seit langem ein Kritiker der USA ist, sowie dem Militärchef und dem pakistanischen Außenminister. Später reist er dann nach Indien weiter, wo er am Donnerstag Gespräche führen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...