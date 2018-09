Die DARWIN Home Wellness Intelligence-Plattform überwacht, kalibriert und aktiviert Indoor-Wohnumgebungen und reagiert auf veränderte Bedingungen, um die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit des Menschen zu verbessern.

Delos, der Pionier der Wellness-Immobilien und Gründer des WELL Building Standard, gab heute die Einführung der DARWIN Home Wellness Intelligence-Plattform bekannt ein bahnbrechendes Angebot zur Verbesserung der Gesundheitsergebnisse im Haus und zur Milderung schädlicher Umweltprobleme in Innenräumen, bei dem Delos eigene Wellness-Algorithmen und Sensortechnologien eingesetzt werden, um Räume zu schaffen, die Stress abbauen, die Schlafqualität verbessern und die Leistung und das allgemeine Wohlbefinden steigern.

"Obwohl der größte Teil der Menschheitsgeschichte im Freien verbracht wurde, verbringen wir heute fast 90 unserer Zeit in Innenräumen, und doch konzentrieren wir uns selten auf die Auswirkungen, die das Raumklima auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben kann. Durch umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen und Tests in der Praxis haben wir herausgefunden, dass wir Umweltfaktoren in unseren Häusern lindern können, um sowohl das körperliche als auch das emotionale Wohlbefinden zu verbessern", sagte Paul Scialla, Chief Executive Officer und Gründer von Delos. "Delos' DARWIN-Plattform integriert Gesundheits- und Wellness-Features und -Technologien in das Haus, um die Vorteile der natürlichen Bedingungen, die außerhalb des Gebäudes bestehen, ins Haus zu bringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren globalen Partnern, um eine neue Ära der Wellness-Technologie in den Häusern einzuführen."

Die DARWIN Home Wellness Intelligence-Plattform basiert auf über sieben Jahren Forschung und konzentriert sich auf vier Hauptkomponenten: Luftfilterung, Wasseraufbereitung, zirkadiane Beleuchtung und komfortorientierte Technologien, die alle den natürlichen Zustand im Freien simulieren. Basierend auf Delos' proprietären Cloud-basierten Algorithmen interagiert die dynamische Plattform mit einem Ökosystem von Delos-zertifizierten Produkten und Lösungen, um Wellness Intelligence in die vernetzte Heimumgebung zu bringen. DARWIN ist flexibel und zugänglich und startet in allen Segmenten des Wohnungsmarktes, vom Massenmarkt bis zum Luxus.

Delos arbeitet mit führenden Händlern, Installateuren, Bauherren und anderen Interessenvertretern auf der ganzen Welt zusammen, um die DARWIN Home Wellness Intelligence-Plattform in Wohnungen zu integrieren:

HTSA-Netzwerk: Delos bildet Fachleute in den Vereinigten Staaten zu akkreditierten DARWIN-Händlern und Installateuren aus.

Delos bildet Fachleute in den Vereinigten Staaten zu akkreditierten DARWIN-Händlern und Installateuren aus. Simonds Homes: Simonds, ein führender Bauunternehmer für Standard-Häuser in Australien, wird DARWIN als Teil seines Basispakets in allen neuen Häusern im Bundesstaat Victoria ab diesem Monat aufnehmen und eine neue Basislinie für Marktpreiswohnungen festlegen.

Simonds, ein führender Bauunternehmer für Standard-Häuser in Australien, wird DARWIN als Teil seines Basispakets in allen neuen Häusern im Bundesstaat Victoria ab diesem Monat aufnehmen und eine neue Basislinie für Marktpreiswohnungen festlegen. KB Home: Delos ist Titelsponsor des KB "Home of Future", das auf der Consumer Electronics Show 2019 in Las Vegas vorgestellt wird. DARWIN wird als Wellness-Technologieplattform des Hauses präsentiert.

Delos ist Titelsponsor des KB "Home of Future", das auf der Consumer Electronics Show 2019 in Las Vegas vorgestellt wird. DARWIN wird als Wellness-Technologieplattform des Hauses präsentiert. Lateral Estate: Lateral, ein herausragender australischer Immobilienentwickler, hat DARWIN als Standardangebot in allen seinen Mehrfamilienhäusern im Parc Blakehurst in Sydney angekündigt.

Lateral, ein herausragender australischer Immobilienentwickler, hat DARWIN als Standardangebot in allen seinen Mehrfamilienhäusern im Parc Blakehurst in Sydney angekündigt. 1371 Summitridge Drive, 521 North Cannon Drive: Als Teil einer breiten nationalen Einführung von Luxuswohnungen sind diese luxuriösen Einfamilienhäuser in Beverly Hills, Kalifornien, mit der umfassenden Home-Wellness-Plattform ausgestattet und damit die ersten Luxusresidenzen, die von DARWIN betrieben werden. DARWIN wird derzeit von vielen der begehrtesten Luxus-Neubauten in den Vereinigten Staaten in Auftrag gegeben.

"Seit Jahren ist das Wertversprechen der intelligenten Technologie im Haus für die Massen schwer fassbar", sagte Jim Hunter, Chief Technology Officer von Delos. "Diese Technologien haben sich vor allem auf Sicherheit, Energie, Komfort und Unterhaltung konzentriert. Am wertvollsten sind jedoch die Gesundheit und das Wohlbefinden derer, die wir lieben. DARWIN ist die Plattform für unsere Wellness-Algorithmen, die dazu beitragen, die Umweltbedingungen zu verbessern, in denen wir leben, arbeiten, schlafen und spielen."

Delos hat führende Forschungskooperationen mit der Cleveland Clinic, der Mayo Clinic, einem Gremium von Ärzten des Columbia University Medical Center und Architekten, Wissenschaftlern und Wellness-Vordenkern gefördert, um Wellness-Standards, -Programme und -Lösungen in der gebauten Umgebung einzuführen. Delos gründete das Well Living Lab in Zusammenarbeit mit der Mayo Clinic dem weltweit ersten Labor, das sich der Erforschung der realen Auswirkungen des Innenraumklimas auf die menschliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit verschrieben hat. Die Wellness-Technologien und -Lösungen von Delos sowie der WELL Building Standard des International WELL Building Institute haben mit fast 1.000 Projekten in 35 Ländern eine breite Akzeptanz von Wellness-Immobilienprogrammen auf dem gewerblichen Immobilienmarkt gefunden. Aufbauend auf dem beachtlichen Erfolg im gewerblichen Bereich ist die Einführung der DARWIN Home Wellness Intelligence-Plattform die erste Erweiterung des Delos-Angebots auf dem Markt der intelligenten Wohnimmobilien.

"Unsere häusliche Umgebung hat einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unser Glück. Als Pionier der Wellnessimmobilien und Gründer des WELL Building Standard ist die Einführung der DARWIN Home Wellness Intelligence-Plattform eine natürliche Erweiterung von Delos' führender Wissenschaft und Forschung und macht verbesserte Gesundheit, Wohlbefinden und Glück für alle zugänglich", sagte Deepak Chopra (Mitglied des Beratungsausschusses von Delos).

Über Delos

Delos ist ein Wellness-Immobilien- und Technologieunternehmen, das das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verändert, indem es Wohn- und Geschäftsräume zur Verbesserung von Gesundheit, Wohlbefinden und Leistung schafft. Nach sieben Jahren Forschung und strenger Analyse der Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen bieten Delos und seine Tochtergesellschaften eine Reihe von innovativen Technologie-, Beratungs- und Designlösungen für Wohn- und Geschäftsräume an. Delos' hundertprozentige Tochtergesellschaft, das International WELL Building Institute pbc, liefert den WELL Building Standard, den führenden Standard für Gebäude, Innenräume und Gemeinden, um Funktionen zur Unterstützung und Förderung der menschlichen Gesundheit und des Wohlbefindens zu implementieren, zu validieren und zu messen. Der Beratungsausschuss von Delos besteht aus führenden Experten aus den Bereichen Immobilien, Regierungspolitik, Medizin und Nachhaltigkeit, darunter die renommierte Wellness-Koryphäe Deepak Chopra und Nachhaltigkeitsvertreter Leonardo DiCaprio. Weitere Informationen über Delos finden Sie unter www.delos.com.

