Chance zur Ausweitung des globalen Handels und Steigerung des BSP durch Harmonisierung der Rahmenrichtlinien für Datenschutz in der gesamten Region

Regierungen in Asien können die digitale Volkswirtschaft der Region ausweiten und weitere sozioökonomische Vorteile für ihre Bürger erschließen, wenn unnötige Beschränkungen des internationalen Datenverkehrs abgebaut werden. So ein neuer heute auf dem Kongress "Mobile 360 Digital Societies" in Bangkok veröffentlichter Bericht der GSMA. Die Studie mit dem Titel "Regional Privacy Frameworks and Cross-Border Data Flows" (Regionale Rahmenrichtlinien für Datenschutz und grenzüberschreitender Datenfluss) zeigt auf, dass das richtige Gleichgewicht in den Datenschutzbestimmungen der Region die wirtschaftliche Aktivität und künftige Innovation in den Bereichen 5G, Internet der Dinge (IoT) und künstliche Intelligenz (AI) erheblich steigern könnte.

Im Lauf der letzten zehn Jahre hat der internationale Datenfluss das globale BSP um 10,1 Prozent erhöht und der jährliche Beitrag dieses Sektors zum globalen BSP hat bereits 2,8 Billionen US-Dollar überschritten1 und ist damit größer als der Beitrag des globalen Warenhandels. Die Möglichkeit, Daten zu übermitteln, zu speichern und zu verarbeiten, inspiriert zu Innovation und treibt die Entwicklung neuer Technologien, Plattformen, Dienstleistungen und Infrastrukturen voran.

Auch wenn die Asien-Pazifik-Region bei der Entwicklung von Rahmenrichtlinien für Datenschutz zum Schutz der Verbraucher bei gleichzeitigem grenzüberschreitendem Datenfluss gute Fortschritte erzielt habe, verweisen die Verfasser des Berichts darauf, dass Variationen in den Datenschutzgesetzen verschiedener Länder den Handel und die Innovationstätigkeit behinderten. Sie fordern zudem bessere Verknüpfungen der beiden Hauptrahmenrichtlinien Asiens ASEAN Framework on Personal Data Protection und APEC Privacy Framework auf regionaler Ebene, um den grenzüberschreitenden Datenfluss zu ermöglichen.

"Die enormen wirtschaftlichen Möglichkeiten, die sich aus der digitalen Wirtschaft und dem Datenfluss ergeben, sind unbestreitbar", erklärte Boris Wojtan, Director of Privacy, GSMA. "Es muss unbedingt auf einen panasiatischen Ansatz zum Datenschutz hingearbeitet werden, um die Rechte der Menschen zu schützen und dieses wirtschaftliche Potenzial zu erschließen, und zwar nicht nur in Asien, sondern in der ganzen Welt. Die Regulierung personenbezogener Informationen durch einen Flickenteppich geografisch begrenzter Datenschutzgesetze wird lediglich dazu führen, dass asiatische Unternehmen künftig bei der Innovation und Entwicklung besserer Produkte und Dienstleistungen für Verbraucher behindert werden. Alle Länder sollten gerade jetzt Maßnahmen ergreifen, um die Differenzen in ihren Datenschutzbestimmungen zu überbrücken und ein besseres Gleichmaß zu erzielen."

Im Rahmen der Studie wurden diverse regionale Rahmenrichtlinien für Datenschutz und deren Hauptgrundsätze ausgewertet und die nationalen Ansätze zur Datenschutzregulierung in einzelnen Ländern genau unter die Lupe genommen. In dem Bericht wird auf spezielle Maßnahmen verwiesen, die alle Länder, auch weniger entwickelte Staaten, treffen können, um eine bessere Abgleichung in ganz Asien zu unterstützen. Zu den wichtigsten in dem Bericht enthaltenen Empfehlungen gehören:

APEC- und ASEAN-Regierungen sollten die in der Studie ausgeführten Optionen in Betracht ziehen, um die Differenzen zwischen den jeweiligen Datenschutzrahmenrichtlinien zu überbrücken, und eine Interoperabilität mit anderen Rahmenrichtlinien der Region anstreben;

Länder sollten die Abgleichung der Datenschutzbestimmungen auf nationaler Ebene vorantreiben und zu diesem Zweck eine "Landschaftsanalyse" durchführen, um den eigenen Standpunkt bezüglich des Datenschutzes zu ermitteln, und die entsprechenden Erfahrungen anderer Regierungen der Region prüfen, um gemeinsame Wege in die Zukunft zu finden;

Politische Entscheidungsträger in der Regierung und Datenschutzbehörden sollten tiefergreifende Zusammenarbeit und gegenseitiges Lernen in der Region unterstützen;

Regierungen sollten bei der Entwicklung ihrer Ansätze zudem auch Datenschutzfachleute aus der Privatwirtschaft und Forschung heranziehen.

Außerdem veröffentlichte die GSMA heute auch den Bericht "Cross-Border Data Flows: Realising Benefits and Removing Barriers" (Grenzüberschreitender Datenfluss: Vorteile wahrnehmen und Schranken abbauen). Darin werden die Vorteile eines globalen Datenflusses für Privatpersonen, Unternehmen und Regierungen ausgeführt und die schädlichen Auswirkungen gesteigerter Datenlokalisierungsmaßnahmen unter die Lupe genommen, beispielsweise wenn Unternehmen Daten im Land speichern müssen oder personenbezogene Daten überhaupt nicht übermitteln dürfen. Die Verfasser des Berichts fordern Regierungen in der ganzen Welt auf, sich zum Abbau unnötiger Lokalisierungsmaßnahmen zu verpflichten und den grenzüberschreitenden Datenfluss durch verbesserte Ansätze beim personenbezogenen Datenschutz zu ermöglichen.

Der Bericht ,Regional Privacy Frameworks and Cross-Border Data Flows' ist hier in englischer Sprache verfügbar.

Der Bericht ,Cross-Border Data Flows: Realising Benefits and Removing Barriers' ist hier in englischer Sprache verfügbar.

