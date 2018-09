Die immer drängendere Frage für Anleger an der Wall Street lautet: Gibt es einen "Deal" zwischen den USA und Kanada im Handelsstreit. Am Mittwoch werden die Gespräche zwischen den USA und Kanada fortgesetzt. US-Präsident Donald Trump hat klargemacht, dass er sich die nordamerikanische Freihandelszone Nafta auch ohne den nördlichen Nachbarn vorstellen kann. Offenbar harkt es bei den Verhandlungen unter anderem am Mechanismus zur Schlichtung von Streitfällen. Kanada pocht auf die Beibehaltung der bisherigen Regelung. Die USA hatten bei bilateralen Verhandlungen mit Mexiko jüngst einen Durchbruch erzielt. Aktienanleger sehen angesichts der Unsicherheiten nur wenig Argumente für den Kauf von Aktien, der Terminmarkt deutet auf einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt hin.

Ein neues Abkommen mit Kanada und Mexiko "würde von den Märkten sehr vorteilhaft angesehen werden - nicht weil es der Wirtschaft neuen Schub liefert, sondern weil es ein Worst-Case-Szenario abwendet", sagt Chefinvestmentstratege David Donabedian von CIBC Private Wealth Management. Er verweist auf das hohe Maß an Vernetzung der Lieferketten zwischen Amerika, Kanada und Mexiko. Eine Einigung der Nafta-Staaten ließe zudem die Hoffnung steigen, dass der Handelskonflikt keine globalen Ausmaße annehme, sondern sich möglicherweise auf China und die USA begrenzen lasse, so Stimmen im Handel.

