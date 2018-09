N E W S

Startschuss Mehrgenerationenresidenz "PerSempre" in Locarno - Implenia realisiert als Totalunternehmerin Siedlung mit gemischter Nutzung | Neuartiges Konzept für unabhängiges Leben bis ins hohe Alter

Dietlikon/Locarno, 5. September 2018 - In Locarno realisiert Implenia als Totalunternehmerin die Mehrgenerationenresidenz "PerSempre". Am Dienstag hat Implenia zusammen mit dem Auftraggeber Remo Pedrazzini, Vertretern von kantonalen und kommunalen Behörden, den Arbeitern und Planern sowie zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern mit der Grundsteinlegung den offiziellen Startschuss zum Bau des neuen Ensembles gegeben. Bis Frühjahr 2020 entstehen zwei neue Gebäude mit Wohn-, Gewerbe- und Multifunktionsflächen in der Nähe zum Lago Maggiore.

Der neue Komplex - bestehend aus zwei Gebäuden - bietet zwei Arten von Unterkünften: Zimmer für ältere Menschen, die so lange wie möglich unabhängig bleiben wollen, indem sie in einem eigenen Zuhause wohnen sowie Wohnungen für Familien. Ziel ist es, eine Mehrgenerationensiedlung zu schaffen, in der Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen zusammenleben. Dank moderaten Mietkosten wird dies möglich sein. Die neue Struktur verbindet ein familiäres Umfeld und sorgfältig gestaltete Flächen mit vertretbaren Kosten und ist damit attraktiv für zukünftige Mieter. Im Erdgeschoss der beiden Gebäude gibt es multifunktionale Flächen: Das Gebäude für ältere Menschen wird über Mehrzweckräume verfügen, in denen Aktivitäten organisiert werden und in denen sich die Mieter treffen und Zeit in Gesellschaft verbringen können, während im Erdgeschoss des Gebäudes für Familien eine Kinderkrippe eingerichtet wird.

Mehr Informationen: www.persempre.ch (http://www.persempre.ch) (Website im Aufbau)

Feierlicher Start zu den Arbeiten für die neue Seniorenresidenz "PerSempre" in Locarno: Die Projektbeteiligten legen gemeinsam den Grundstein. Von l. nach r.: Maura Pedrazzini, Raffaele Balmelli (Implenia), Paolo Beltraminelli (Staatsrat und Direktor des Ministeriums für Gesundheit und Soziales), Remo Pedrazzini (Auftraggeber), Andrea Pedrazzini. (Bild: Implenia)

Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit rund 10 000 Personen und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund CHF 3,9 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter www.implenia.com (http://www.implenia.com).