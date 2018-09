FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Abbau der mit der Monsanto-Übernahme angehäuften Verschuldung kommt Bayer schneller voran als geplant. Zum Jahresende dürfte die Nettofinanzverschuldung des Konzerns bei etwa 37 Milliarden Euro liegen und damit deutlich niedriger als ursprünglich erwartet, heißt es in der am Mittwoch vorgelegten Zwischenbilanz. Darin ist die Nettofinanzverschuldung zur Jahresmitte mit 44,7 Milliarden Euro angegeben nach 1,65 Milliarden Euro drei Monate zuvor.

Der massive Anstieg ist das Ergebnis der Monsanto-Übernahme. Anfang Juni kaufte Bayer sämtliche Aktien des Agrarkonzerns auf. Dabei flossen insgesamt 45,3 Milliarden Euro. 20 Milliarden Euro refinanzierte der Konzern anschließend über Anleihen, große Summen steuerte aber auch eine Reihe von Großbanken in Form einer syndizierten Kreditlinie zu. Zur Jahresmitte stand Bayer mit 14,4 Milliarden Euro bei Kreditinstituten in der Kreide. In den beiden vergangenen Monaten hat der Konzern diese Summe nun deutlich reduziert - um 7,9 Milliarden Euro. Dieses Geld stammte im Wesentlichen aus dem Verkauf der Crop-Science-Geschäfte an BASF.

