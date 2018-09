Chemnitz ist ein Fanal. Die Wirtschaft muss mehr Gesicht zeigen für Demokratie, Freiheit und Vielfalt - aber nicht nur mit Appellen, sondern mit einer aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs.

Die schlimmen Gewaltexzesse in Chemnitz haben mich sehr betroffen gemacht und Erinnerungen an die Ausschreitungen während des G20-Gipfels hier in bei uns in Hamburg wach werden lassen. Der pure Pöbel, der blanke Hass und die organisierte Zerstörungskraft radikaler Stoßtrupps - diesmal von rechts - hat Schockwellen in die Welt gesandt. Die noch schweigende Mehrheit der Deutschen sollte klare Kante gegen Populismus, Fremdenfeindlichkeit und Zerstörungswut zeigen.

Auch die Wirtschaft ist gefordert. Es ist gut, dass auch Wirtschaftsvertreter aktiv Stellung bezogen haben, wie schädlich die Ausschreitungen für Wirtschaft und Wohlstand im Land sind. Siemens-Chef Joe Kaeser hat sich sogar das Recht herausgenommen, als prominenter Bürger und reichweitenstarker Influencer ausländerfeindliche Äußerungen von AfD-Vorfrau Alice Weidel anzuprangern und damit einen Shitstorm auf sich genommen. Respekt! Doch die eigentliche Aufgabe von Unternehmern und Managern greift aus meiner Sicht tiefer und weiter.

Die Vertrauensarbeit beginnt in den Betrieben. Wir erleben zurzeit ein Paradoxon. Während die gesellschaftliche Diskussion in den Netzen und Medien zunehmend von Spaltung und gegenseitigen Vorverurteilungen geprägt ist, erleben wir in vielen Unternehmen das Gegenteil. Kolleginnen und Kollegen ganz verschiedener Herkunft, Religionszugehörigkeit und Welterfahrung arbeiten zusammen. Auch die Chancen und die Zumutungen der digitalen Transformation schweißen die Menschen zusammen. Sie treibt uns Führungskräften plattes Hierarchiedenken, starre Strukturen und langen Entscheidungswege aus. Agile und schnelle Projektorganisation sind gefragt. Dahinter steckt im Kern ein Prozess der ...

