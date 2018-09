Die europäische Gemeinschaftswährung notiert am Mittwoch leicht erhöht. Neue Impulse könnten Konjunkturdaten liefern.

Der Euro hat am Mittwoch etwas an Wert gewonnen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1595 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Insgesamt hielten sich die Kursbewegungen am Devisenmarkt aber zunächst in Grenzen. Die Europäische ...

