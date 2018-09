2015 hatte Microsoft den Dienst "Microsoft Cloud Deutschland" gestartet, um Kunden "mit besonders strengen Compliance-Richtlinien oder Regulierungsvorgaben den Einstieg in die Cloud zu erleichtern", wie es hieß. Aufgrund der Verunsicherung deutscher Kunden gegenüber Datenzentren in den USA hatte man sich damals mit der Deutschen Telekom als Daten-Treuhänder zusammengetan, die Daten werden in einem getrennten Netzwerk in Deutschland gespeichert. Doch das wird bald Geschichte sein.

