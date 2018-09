Berlin (ots) -



- Während bundesweite Kriminalitätsrate 2017 um 10% sank, verdoppelte sich die Zahl der Cyberkriminalfälle seit 2015 - 40% der Deutschen sind sich der wachsenden Bedrohung durch Cyberkriminalität nicht bewusst - Banken und private Finanzen immer noch häufigstes Angriffsziel von Hackern



Während die Kriminalitätsrate in Deutschland auf Rekordtief sinkt, erreichen die Fälle von Cyberkriminalität einen neuen Höchstwert. Das Bundeskriminalamt erfasste 2017 insgesamt 108.000 Fälle im Bereich der digitalen Kriminalität, womit sich die Anzahl der Hackerangriffe in drei Jahren mehr als verdoppelt hat. Obwohl Experten von einer weitaus höheren Dunkelziffer ausgehen, ergaben Umfragen, dass 40% der Deutschen dennoch keine Angst vor Angriffen aus dem Netz haben.



Die anhaltende Vernetzung macht Cyberkriminalität zu einem lukrativen Geschäft. Besonders private Finanzen und Online-Banking sind für Internetkriminelle attraktive Angriffsziele. Der Pressesprecher der Plattform betrug.de, hierzu: "Das größte Problem ist die Unwissenheit gegenüber Cyberkriminalität. Jahr für Jahr beobachten wir, wie die Zahl der Delikte neue Höchstwerte erreicht und doch sind sich die wenigsten bewusst, wie akut die Gefahr aus dem Netz ist. Diese Sorglosigkeit macht sie zur perfekten Beute."



Die Zahl der Cyberkriminalfälle hat mittlerweile die Anzahl der jährlichen Wohnungseinbrüche erreicht. Doch obwohl viele Deutsche ihre eigenen vier Wände gegen Einbrüche sichern, schützen die wenigsten ihr digitales Zuhause in Form von Handy, Tablet, Computer und Co. Dabei braucht es oftmals nur wenige und simple Vorsichtsmaßnahmen, um sich vor Angriffen aus dem Internet zu schützen. Die Verwendung sicherer Passwörter, regelmäßige Überprüfung des eigenen Bankkontos und Aktualisierung von Software sind effektive Schutzmaßnahmen gegen die steigende Gefahr hinter dem Display. Dennoch wurden bereits mehr als 40% der Deutschen mindestens einmal Opfer von Cyberkriminellen.



Über Betrug.de: betrug.de ist eine unabhängige Verbraucherplattform, die Nutzern hilft, seriöse und sichere Angebote auch in sehr sensiblen Bereichen wie Forex Trading zu finden. Alle Informationen zu Cyberkriminalität und wirksamen Schutzmaßnahmen hat betrug.de in einer Infografik (https://betrug.de/infografik/) zusammengestellt.



