Nachdem die Royal Dutch-Aktie bis Ende Mai auf ein neues Jahreshoch bei 31,38 Euro angestiegen war, ging der Wert in eine größere Korrektur über. Diese stellt sich bislang dreiteilig dar. An eine dynamische Abwärtswelle schloss sich im Juni und Juli eine Pendelbewegung zwischen 28,50 und 30,68 Euro an.

Sie hatte bis Anfang August Bestand und wurde aufgegeben, als der Kurs die 50-Tagelinie unterschritt und eine weitere Abwärtswelle startete. Diese führte die Aktie bis zum 15. August auf 27,23 ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...