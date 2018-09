Nevsun Resources Ltd. und Zijin Mining Group Co. Ltd. gaben heute bekannt, dass die beiden Parteien eine endgültige Vereinbarung geschlossen haben, in deren Rahmen Zijin alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Nevsun für 6,00 CAD je Aktie erwerben wird. Das Angebot wird bei 1,86 Milliarden CAD bewertet.



Am 7. Mai 2018 gab Lundin Mining Corp. erstmals bekannt, dass es eine feindliche Übernahme von Nevsun in Betracht zieht. Das Angebot von Zijin beträgt 1,25 CAD je Aktie, oder 26% mehr, als die 4,75 CAD je Aktie, die Lundin am 26. Juli 2018 anbot.



Es wird den Aktionären von Nevsun weiterhin empfohlen, das Angebot von Lundin Mining Corp. abzulehnen.



