Düsseldorf (ots) - Rund 90 Prozent der fast 2.400 Teilnehmer einer Online-Umfrage im Post-Ärger-Portal halten es für wichtig, dass Post täglich zugestellt wird. In dem Beschwerdeforum der Verbraucherzentralen NRW und Thüringen teilten jedoch 79 Prozent den Eindruck, dass ihr Briefkasten insbesondere montags leer bleibt. Aber auch an Samstagen glaubten rund 16 Prozent, häufig ohne Briefe und Postkarten auskommen zu müssen. Im Post-Ärger-Portal, das bundesweit Ärgernisse und Probleme beim Versenden und Empfangen von Briefpost sammelt, waren Nutzer zwei Monate lang nach ihren Erfahrungen mit der werktäglichen Zustellung befragt worden.



"Der Gesetzgeber gibt vor, dass Briefe von montags bis samstags zugestellt werden müssen. Die Aufsicht ist gefordert sicherzustellen, dass an dieser gesetzlichen Verpflichtung nicht gerüttelt wird", erklärt Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW. Wer das Postgesetz und die zugehörigen Verordnungen zur werktäglichen Belieferung zurückfahren wolle, ernte für solche Bestrebungen beim Kunden "Annahme verweigert".



www.post-ärger.de



Das Beschwerdeportal ist ein gemeinsames Projekt der Verbraucherzentralen NRW und Thüringen und wird finanziert vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.



Pressekontakt: Iwona Husemann Tel. (0211) 38 09-795 iwona.husemann@verbraucherzentrale.nrw