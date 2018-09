Eurosolar hat die Preisträger des diesjährigen Deutschen Solarpreises bekanntgegeben. Alle bringen der Jury zufolge durch Engagement und Innovation die erneuerbare, dezentrale und bürgernahe Energiewende aktiv voran.Bereits seit 1994 zeichnet Eurosolar Menschen und Organisationen mit dem Deutschen Solarpreis aus, die sich beispielhaft für eine erneuerbare, dezentrale und bürgernahe Energiewende einsetzen. Wie vielfältig dieses Engagement aussehen kann, zeigen die acht Preisträger des Jahres 2018, die Eurosolar am Mittwoch bekannt gegeben hat. Die Preisverleihung wird am 15. September in Bonn stattfinden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...