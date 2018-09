BERLIN (Dow Jones)--Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat im milliardenschweren Streit mit Deutschland um eine Entschädigung für den Atomausstieg einen Zwischenerfolg erzielt. Die Bundesregierung konnte sich nicht mit ihrer Auffassung durchsetzen, dass das eingeschaltete Schiedsgericht in Washington nicht zuständig sei. Ein entsprechender Antrag Berlins wurde von dem internationalen Schiedsgericht der Weltbankorganisation (ICSID) zurückgewiesen, wie Vattenfall bestätigte.

In der Sache ist der Rechtsstreit damit aber nicht vorentschieden. Mit einem Urteil wird im Herbst dieses Jahres gerechnet. Der Stromkonzern verlangt wegen des eiligen Atomausstiegs in Deutschland nach der Reaktorexplosion im japanischen Fukushima für seine deutschen Nuklearkraftwerke 4,7 Milliarden Euro Entschädigung. Ein vor der Sommerpause verabschiedetes Gesetz sieht nur eine Kompensation in dreistelliger Millionenhöhe vor.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hatte zuerst darüber berichtet, dass sich das Gericht in der Klage für zuständig erklärt hat.

