Hier geht's zum Video

Der Krypto-Hype ist etwas abgeflaut, die Rekordstände beim Bitcoin rücken in den Hintergrund. Welche Coins und Technologien sind jetzt außerdem einen Blick wert und was hat sich in der Blockchain-Welt getan... Moderatorin Johanna Claar bespricht mit Krypto-Experten Julian Hosp, ob und wann die Blockchain unser aller Leben verändern wird und was dieses System mit dem Online-Banking gemeinsam hat.