Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat bei der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik in Freiburg mögliche Auswirkungen der Digitalisierung auf die Geldpolitik erörtert, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: So berge die Digitalisierung das Potenzial, Produktivität, Beschäftigung und Inflation zu beeinflussen, sagte Weidmann. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...