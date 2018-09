Apple wird mit seinen Produkten auch in diesem Herbst wieder für Maßstäbe sorgen, hoffen technische Beobachter. Das Unternehmen hatte hier die Fans in den vergangenen Monaten angeblich enttäuscht, da große Entwicklungssprünge ausgeblieben sein sollen. Offenbar hat Apple dennoch Rekordzahlen geschafft, was sich auch im Aktienkurs und im Chartbild widerspiegelt. Nun befindet sich das Unternehmen im Anflug auf die nächsten Rekordhochs. Das neue Allzeithoch vom Dienstag könnte sofort durch einen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...