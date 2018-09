Amazon konnte am Dienstag einen Aufschlag in Höhe von 1 % vermelden. Dies mag auf den ersten Blick als geringes Zeichen erscheinen. Dennoch sind die Notierungen nun in einer noch besseren Verfassung als zuvor, meinen die Analysten der Charttechnik. Denn der Wert habe die charttechnischen Aufwärtstrends der vergangenen Wochen noch einmal in beeindruckender Weise fortgesetzt. 2000 Euro bzw. darüber auch 2500 Euro sind aus dieser Sicht die Kursziele, die noch in diesem Herbst angegangen werden können. ... (Frank Holbaum)

