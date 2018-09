Evotec hat am Dienstag zunächst minimal nachgeben müssen. Dennoch präsentiert sich die Aktie weiterhin in einer sehr guten Verfassung. Aus charttechnischer Sicht ist der Wert seit etwa dem 20. Juli in einem überragenden Aufwärtstrend. Die Kurse sind um fast 45 % nach oben geklettert und haben nun am Dienstag eine kleine Verschnaufpause genommen. Wirtschaftlich orientierte Analysten sehen hierfür keinen besonderen Grund, womit auch das Risiko weiter oder wieder fallender Kurse in den kommenden ... (Frank Holbaum)

