BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben die Mehrheit am Fahrdienst Clever Shuttle übernommen. "Wir sind vom Wachstumspotenzial des noch jungen Unternehmens überzeugt und wollen die Erfolgsgeschichte nun gemeinsam weiter fortschreiben", erklärte der Vorstand für Personenverkehr, Berthold Huber, am Mittwoch in Berlin. Die drei Gründer von Clever Shuttle behalten demnach ihre Unternehmensanteile und die Geschäftsführung. Weitere Details des Deals wurden nicht mitgeteilt.

Der Fahrdienst basiert den Angaben zufolge auf einem Algorithmus, der Fahrgäste mit individuellen Routen zusammenbringt und die schnellste Route ermittelt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/stl/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2018 07:05 ET (11:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.