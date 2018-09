Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich laut seinem Ministerium bisher nicht festgelegt, wie digitale Unternehmen künftig besteuert werden sollen. "Das Ziel einer fairen Besteuerung von Internetkonzernen verfolgt das Bundesfinanzministerium weiter", hob das Finanzministerium hervor. "Eine Festlegung des Ministers oder des Hauses auf ein oder mehrere Instrument(e) gibt es noch nicht", erklärte das Ministerium, nachdem die Bild-Zeitung unter Berufung auf ein Papier berichtet hatte, Scholz gebe Pläne für eine Digitalsteuer auf.

"Die Bundesregierung ist überzeugt, dass die großen digitalen Unternehmen einen fairen Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Güter leisten müssen", betonte das Finanzministerium aber. Insbesondere gelte es zu verhindern, dass große Digitalunternehmen sich durch die Verlagerung von Gewinnen und durch Steueroptimierung der Steuerpflicht entzögen. Die besondere Besteuerung digitaler Unternehmen sei aber "nicht trivial". Sachstandspapiere wie das zitierte seien "üblich zur Information der Ministeriumsspitze". Die Debatte dazu laufe aber auch international noch.

Die "Dämonisierung der großen Digitalunternehmen" sei "nicht zielführend", heißt es laut dem Bericht in dem vertraulichen Papier aus dem Leitungsstab des Finanzministeriums. "Die öffentlich noch häufig vernehmbare Aussage, dass Unternehmen wie Google, Apple, Facebook und Amazon keine Steuern auf ihre Gewinne zahlen würden, ist nicht mehr haltbar", so die von Scholz unterschriebene Vorlage. Gewinne sollten auch weiterhin nur dort versteuert werden, wo eine Firma ihren Sitz habe.

"Scholz hat sich vergoogelt"

Oppositionspolitiker reagierten darauf mit Kritik, aber auch teilweiser Zustimmung in der Sache. "Olaf Scholz ist der Sensor für Gerechtigkeit abhandengekommen", sagte der wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Sven Giegold. "Der Finanzminister schützt die Falschen." Die Schieflage bei den Steuerbeiträgen von Digitalunternehmen bestehe nach wie vor. "Google und Co. sollen nicht dämonisiert, sondern zu ihrem fairen Steuerbeitrag verpflichtet werden."

Linke-Bundestagsfraktionsvize Fabio De Masi nannte die Behauptung, Google und andere Digitalkonzerne hätten keine Wettbewerbsvorteile, die eine Ausgleichssteuer rechtfertigten, "grotesk" und betonte: "Olaf Scholz hat sich vergoogelt." Die SPD scheine für das Finanzressort gekämpft zu haben, "damit man Sehnsucht nach Wolfgang Schäuble bekommt".

FDP-Finanzsprecher Florian Toncar erklärte hingegen, in der Sache "wäre eine Absage an eine Digitalsteuer richtig". Scholz' Problembewusstsein komme aber spät, was erneut zeige, dass die Steuerpolitik der Großen Koalition völlig unberechenbar sei. "Egal ob Soli, Abgeltungsteuer, Finanztransaktionssteuer oder Digitalsteuer: Eine klare Linie ist nicht erkennbar", monierte er. Der Wirtschaftsrat der CDU sah sich in seiner kritischen Haltung gegenüber den von der EU-Kommission vorgelegten Konzepten zur Besteuerung von digitalen Geschäftsmodellen bestätigt und begrüßte, "dass das Bundesfinanzministerium eine Abkehr von der Digital Service Tax empfiehlt".

