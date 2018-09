(JK-Trading.com) - Die DAX-Bullen finden sich weiter in der Defensive, am Mittwoch notierte der deutsche Leitindex erneut rund 1% im Minus. Die 12.000er Marke rückt infolgedessen immer weiter in den Mittelpunkt des Geschehens und n Verbindung mit dem weiterhin recht dünnen Marktumfeld und der Tatsache, dass wir uns im historisch schwächsten Börsenmonat September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...