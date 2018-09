DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.892,50 -0,20% +6,55% Euro-Stoxx-50 3.338,48 -0,62% -4,72% Stoxx-50 3.003,38 -0,73% -5,49% DAX 12.151,93 -0,48% -5,93% FTSE 7.428,32 -0,40% -2,82% CAC 5.297,77 -0,84% -0,28% Nikkei-225 22.580,83 -0,51% -0,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,65% -25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,99 69,87 -1,3% -0,88 +17,5% Brent/ICE 77,34 77,42 -1,1% -0,83 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.194,30 1.191,35 +0,2% +2,95 -8,3% Silber (Spot) 14,16 14,13 +0,2% +0,03 -16,4% Platin (Spot) 773,25 778,50 -0,7% -5,25 -16,8% Kupfer-Future 2,60 2,59 +0,4% +0,01 -22,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die immer drängendere Frage für Anleger an der Wall Street lautet: Gibt es einen "Deal" zwischen den USA und Kanada im Handelsstreit. Am Mittwoch werden die Gespräche zwischen den USA und Kanada fortgesetzt. US-Präsident Donald Trump hat klargemacht, dass er sich die Nafta auch ohne den nördlichen Nachbarn vorstellen kann. Aktienanleger sehen angesichts der Unsicherheiten nur wenig Argumente für den Kauf von Aktien. Ein neues Abkommen mit Kanada und Mexiko "würde von den Märkten sehr vorteilhaft angesehen werden - nicht weil es der Wirtschaft neuen Schub liefert, sondern weil es ein Worst-Case-Szenario abwendet", sagt ein Marktteilnehmer. Er verweist auf das hohe Maß an Vernetzung der Lieferketten zwischen Amerika, Kanada und Mexiko. Eine Einigung der Nafta-Staaten ließe zudem die Hoffnung steigen, dass der Handelskonflikt keine globalen Ausmaße annehme, sondern sich möglicherweise auf China und die USA begrenzen lasse, so Stimmen im Handel.

Gewinnmitnahmen drücken Workday vorbörslich um 1,7 Prozent. Der Anbieter von Software für das Finanz- und Personalwesen hat im zweiten Geschäftsquartal zwar besser als erwartet abgeschnitten, doch hatte die Aktie im zurückliegenden Jahr schon um 44 Prozent zugelegt.

RH verbilligen sich um 5,9 Prozent. Der Einzelhändler hat für das zweite Geschäftsquartal Zahlen vorgelegt, die Licht ebenso wie Schatten enthalten, und seinen Ausblick erhöht. Die Aktie hatte allerdings seit Jahresbeginn schon 76 Prozent gewonnen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -50,3 Mrd USD zuvor: -46,35 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Anleger bewerten die Risiken für die Aktienmärkte höher und verkaufen. Die Gründe sind die gleichen wie am Vortag, Es geht um den Handelsstreit und die Schwellenländerkrise. Während der Streit zwischen den USA und China aktuell etwas im Hintergrund weiter schwelt, gilt das Augenmerk den Gesprächen zwischen den USA und Kanada, die am Mittwoch fortgesetzt werden sollen. An der Börse wird nicht ausgeschlossen, dass der DAX nochmals sein Jahrestief sehen könnte. Die Erholung am italienischen Anleihenmarkt setzt sich weiter fort. Die Anleihen profitieren bereits seit Dienstag von Medienberichten, laut denen die mitregierende Lega EU-Defizitregeln respektieren will. Mit der anhaltenden Entspannung am italienischen Anleihemarkt setzen Italiens Bankenaktien die Erholung fort. Unicredit steigen um 3,2 Prozent und Intesa Sanpaolo um 2,4 Prozent. Ubi Banca gewinnt 6,7 und Mediobanca 3,6 Prozent. der Sektor der europäischen Banken legt gegen den Trend um 0,7 Prozent zu. EZB-Chefvolkswirt Peter Praet hat zudem die Staaten des Euroraums aufgefordert, unnötige Hindernisse für grenzübergreifend tätige Banken zu beseitigen. Bayer hat wegen der Monsanto-Übernahme verspätet Geschäftszahlen vorgelegt. Diese werden als durchwachsen bezeichnet. Zurückhaltend sei zudem der wegen der Monsanto-Übernahme revidierte Ausblick ausgefallen. Die Bayer-Aktie fällt um 1,8 Prozent. Nach einer Gewinnwarnung durch Vapiano gibt der Kurs 17 Prozent nach. Für Aixtron geht es um 5,8 Prozent nach oben. Hier rät Berenberg nun zum Kauf. Hugo Boss ziehen um 1 Prozent an, weil HSBC hier nun auch zum Kauf rät. Ob die am Abend anstehenden diversen Änderungen bei den Zusammensetzungen von DAX, MDAX, TecDAX und SDAX für Kursbewegungen bei Einzelaktien sorgen, bleibt abzuwarten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:51 Di, 18:17 % YTD EUR/USD 1,1589 +0,02% 1,1571 1,1567 -3,5% EUR/JPY 129,33 +0,14% 128,97 128,91 -4,4% EUR/CHF 1,1287 -0,03% 1,1271 1,1286 -3,6% EUR/GBP 0,9037 +0,25% 0,9011 0,9016 +1,7% USD/JPY 111,59 +0,13% 111,44 111,46 -0,9% GBP/USD 1,2823 -0,25% 1,2842 1,2830 -5,1% Bitcoin BTC/USD 7.058,34 -4,2% 7.369,50 7.373,66 -48,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Negative Vorgaben aus den USA und Europa haben die Stimmung an den Börsen gedämpft. Der Handelsstreit zwischen den USA und anderen Ländern lastet ebenso weiter auf den Kursen wie die Ungewissheit um die krisenhaften Entwicklungen in einigen Schwellenländern. In Tokio wurde der Verkaufsdruck etwas gedämpft durch den im Vergleich zum Wochenbeginn wieder etwas schwächeren Yen. Unter Druck standen vor allem Aktien von Reedereien, Fluggesellschaften und Immobilienunternehmen. All Nippon Airways und Japan Airlines gaben 1,8 und 0,5 Prozent ab. Beide Gesellschaften mussten wegen des Typhoons Jedi hunderte Flüge absagen. Befürchtungen, dass der Tourismus beeinträchtigt werden könnte, drückten auch die Kurse der Kosmetikhersteller Kose und Shiseido um 6,7 und 4,2 Prozent. Doch obwohl Jedi beträchtliche Schäden angerichtet hat, belastete er den breiten Markt kaum. Deutlich stärker ging es an den chinesischen Börsen nach unten, nachdem der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor deutlich gesunken war. In Hongkong belastete der Einkaufsmanagerindex für den Privatsektor der Sonderwirtschaftszone, der abermals unter der Expansionsschwelle geblieben war. Daneben belasteten auch Kursverluste des Schwergewichts Tencent von rund 4 Prozent den Index stärker. China Unicom verbilligten sich um 2,7 Prozent und China Telecom um 1,8 Prozent. Die Kurse der beiden Mobilfunkanbieter hatten mit Spekulationen auf einen Zusammenschluss zuvor zugelegt. Trotz guter heimischer Wirtschaftsdaten verlor die Börse in Sydney. Der schwergewichtete Rohstoffsektor verlor 2 Prozent, belastet vom jüngsten Rückgang der Rohstoffpreise. Die heftigsten Verluste der Region verzeichnete die indonesische Börse. Als Schwellenland wird Indonesien von den Problemen der Türkei und Argentiniens in Sippenhaft genommen. Die indonesische Rupiah fiel zum Dollar in dieser Woche auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren.

CREDIT

Während es insgesamt am europäischen Kreditmarkt ruhig zugeht, bilden sich die Risikoprämien im Bankensektor kräftiger zurück. Hauptgrund hierfür ist die politische Entspannung in Italien, wo die in Rom mitregierende Lega offenbar die EU-Defizitregeln respektieren will und für 2019 ein Defizit von 2 Prozent anstrebt. Die Nachricht führt dazu, dass sich die Renditen am italienischen Anleihemarkt seit Dienstag kräftig nach unten entwickeln. Gerade für den italienischen Bankensektor, der stark in den heimischen Anleihen investiert ist, sind das gute Nachrichten. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen gibt im frühen Geschäft um weitere 8 Basispunkte auf 2,95 Prozent nach und notiert damit wieder unter 3 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer bügelt Schwächen mit Monsanto aus

Bayer hat im zweiten Quartal von der Monsanto-Übernahme profitiert. Der Ergebnisbeitrag des US-Saatgutriesen bügelte teils erhebliche Schwächen im Geschäft mit Gesundheitsprodukten und Arzneimitteln aus und verhalf dem DAX-Konzern zu einer Steigerung des bereinigten operativen Gewinns (EBITDA) von 3,9 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Dies reichte nicht aus, um die Bayer-Aktie zu beflügeln. Sie ist mit einem Minus von 1,9 Prozent schwächster Wert im DAX.

Bayer: Zahl der Glyphosat-Kläger steigt auf 8.700

Nach der Monsanto-Übernahme muss sich Bayer mit einer rasch wachsenden Zahl von Schadensersatzklagen in den USA wegen des Unkrautvernichters Glyphosat auseinandersetzen. Im Halbjahresbericht heißt es, bis zum 27. August seien 8.700 Klagen zugestellt worden, mit weiteren sei zu rechnen. Ende Juli waren es noch 8.000 Klagen gewesen.

Vonovia kauft gesamte Starwood-Beteiligung an Victoria Park

Der Immobilienkonzern Vonovia stockt seine Beteiligung an der schwedischen Wohnungsgesellschaft Victoria Park AB weiter auf. Der DAX-Konzern vereinbarte den Erwerb des gesamten Anteils der Starwood Capital Group an Victoria Park, der aus rund 27,1 Millionen Aktien der Klasse A und rund 32,5 Millionen Aktien der Klasse B besteht. Damit erhält die Vonovia SE die Kontrolle über 81,4 Prozent des Aktienkapitals sowie 81,1 Prozent aller Stimmrechte, wie sie mitteilte.

Bosch verstärkt Partnerschaft mit Sitime bei Timing-Produkten

Bosch verstärkt seine Kooperation mit der kalifornischen Sitime Corp. für die Entwicklung von neuen Timing-Produkten mit mikroelektromechanischen Systemen (MEMS). Diese Spielen bei der Vernetzung und Synchronisierung elektronischer Geräte eine große Rolle. Beide Unternehmen werden zusammen Prozesse und Verfahren für leistungsfähigere MEMS-Resonatoren entwickeln, wie die Robert Bosch GmbH mitteilte.

Norma beruft Mark Wilhelms in Aufsichtsrat

Die Norma Group hat Mark Wilhelms in den Aufsichtsrat berufen. Damit ist das Gremium des Herstellers von Verbindungsprodukten für die Industrie seit dem 29. August mit sechs Mitgliedern wieder komplett, teilte das MDAX-Unternehmen mit. Wilhelms ist Diplom-Verfahrens- und Wirtschaftsingenieur und seit 2014 Finanzvorstand (CFO) der Stabilus SA in Luxemburg und Koblenz und Geschäftsführer der Stabilus GmbH.

Opel will 2.000 Stellen in der Entwicklung ausgliedern

Opel will für sein Entwicklungszentrum in Rüsselsheim einen Partner ins Boot holen. Wie die Tochtergesellschaft des französischen Autoherstellers PSA mitteilte, lotet sie eine strategische Partnerschaft mit dem Entwicklungsdienstleister Segula Technologies aus Frankreich aus. Bis zu 2.000 Mitarbeiter würden so den Arbeitgeber wechseln. Der Gesamtbetriebsrat der Opel Automobile GmbH sei über das Vorhaben informiert worden, so Opel weiter.

Porsche und Schuler gründen Joint Venture für Karosserieteile

Der Sportwagenbauer Porsche und der Automobilzulieferer Schuler gründen ein Joint Venture für Karosserieteile. Der Zweck des Gemeinschaftsunternehmens ist ein sogenannter "Smart-Press-Shop", der mit zukunftsweisenden Technologien hoch flexibel anspruchsvolle Karosserie-Teile herstellt, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Der Schwerpunkt liege dabei auf Aluminium-Außenhautteilen sowie der Fertigung kleiner Losgrößen.

Verdi und Ryanair setzen Tarifverhandlungen am Mittwoch fort

Die Gewerkschaft Verdi und Ryanair setzen ihre Tarifverhandlungen für die rund 1.000 Flugbegleiter der irischen Billigfluggesellschaft in Deutschland am Mittwoch in Berlin fort. Der Verhandlungstermin sei von Seiten der Fluggesellschaft kurzfristig vereinbart worden, teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit. In der zweiten Verhandlungsrunde werde es vorrangig um das Thema Leiharbeit gehen.

VTG-Management empfiehlt Nicht-Annahme des Übernahmeangebots

Management und Aufsichtsrat des Schienenlogistikers VTG haben das bereits laufende Übernahmeangebot der Infrastrukturfonds von Morgan Stanley abgelehnt. Nach eingehender Prüfung der Angebotsunterlage empfehlen die Gremien den VTG-Aktionären, auf die Offerte nicht einzugehen.

Flughafenverband: Auch im Herbst Verspätungen und Ausfälle zu erwarten

Der Flughafenverband ADV schwört Passagiere auch im Herbst auf Probleme im Luftverkehr ein. Zwar dürfte die Lage "besser werden als im chaotischen Sommer", sagte ADV-Präsident Stefan Schulte den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Jedoch werde es "auch im Herbst noch Verspätungen und Ausfälle geben". Es seien "längst noch nicht alle Probleme gelöst", sagte der Chef des Frankfurter Flughafens Fraport.

Finanzministerium gibt Plan für Digitalsteuer auf - Zeitung

Das Bundesfinanzministerium unterstützt laut einem Bericht offenbar nicht länger die Einführung einer Digitalsteuer. Die "Dämonisierung der großen Digitalunternehmen" sei "nicht zielführend", heißt es in einem vertraulichen Papier aus dem Leitungsstab des Finanzministeriums, berichtet die Bild-Zeitung. "Die öffentlich noch häufig vernehmbare Aussage, dass Unternehmen wie Google, Apple, Facebook und Amazon keine Steuern auf ihre Gewinne zahlen würden, ist nicht mehr haltbar", heiße es in der von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) unterschriebenen Vorlage.

US-Börsenaufsicht sieht von Strafe für ING ab

Nach der Einigung mit den niederländischen Behörden im Zusammenhang mit Geldwäsche droht der ING Groep von der US-Börsenaufsicht kein Ungemach. Wie die niederländische Bank mitteilte, verzichtet die SEC auf Maßnahmen im Zusammenhang mit den Anti-Geldwäsche-Vorrichtungen des Instituts. Am Vortag hatte die ING gemeldet, dass sie von den heimischen Behörden wegen Geldwäsche-Verfehlungen zu einer Rekordstrafe von 775 Millionen Euro verdonnert worden ist.

Einstiges Milliarden-Startup Theranos löst sich auf

Das einstige milliardenschwere Startup Theranos gibt es bald nicht mehr. In einer Email an die Anteilseigner kündigte der Anbieter von Bluttests, dem einer der größten Betrugsskandale im Silicon Valley zur Last gelegt wird, seine formelle Auflösung an. Zuvor hatten die Bundesbehörden ein Strafverfahren gegen Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes und die ehemalige Nummer Zwei des Unternehmens eingeleitet.

Toyota muss wegen Brandgefahr mehr als 1 Million Autos zurückrufen

Der Autobauer Toyota muss weltweit mehr als eine Million Prius- und C-HR-SUVs in die Werkstätten zurückrufen. Das Problem: Es müssen Teile der Elektrik repariert werden, da die Fahrzeuge ansonsten Feuer zu fangen drohen. Der Rückruf umfasst bestimmte Prius-Modelle der Jahre 2016 bis 2018, den Prius-Prime-Plug-in und Hybrid-Gas-Elektro-Autos der C-HR-Reihe.

Vattenfall kann weiter auf Milliarden-Entschädigung Deutschlands hoffen

Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat im milliardenschweren Streit mit Deutschland um eine Entschädigung für den Atomausstieg einen Zwischenerfolg erzielt. Die Bundesregierung konnte sich nicht mit ihrer Auffassung durchsetzen, dass das eingeschaltete Schiedsgericht in Washington nicht zuständig sei. Ein entsprechender Antrag Berlins wurde von dem internationalen Schiedsgericht der Weltbankorganisation (ICSID) zurückgewiesen, wie Vattenfall bestätigte.

