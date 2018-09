Hier geht's zum Video

Die meisten Rohstoffe verlieren - doch die Ölpreise erreichen ein 2-Monatshoch. Weil Produktionsausfälle drohen? Fragen an Anouch Wilhelms von der Commerzbank. Die Ölpreise steigen - trotz eines starken US-Dollars. Was sind die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Ölpreise derzeit? Macht es Sinn, derzeit Discounter auf Öl zu kaufen? Fragen von Antje Erhard an Anouch Wilhelms von der Commerzbank