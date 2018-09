Der Streit mit US-Präsident Trump kommt für die Türkei zur Unzeit: Die Wirtschaft schwächelt, die Währung ist im freien Fall. Erdogan muss nun liefern, um sein Image als Macher zu wahren. Doch das wird schwierig.

Recep Tayyip Erdogan wähnt sich im Krieg: Der seit seinem Wahlsieg im Sommer mit weitreichenden Vollmachten ausgestattete Präsident der Türkei beschuldigt seinen US-Gegenspieler Donald Trump, einen Wirtschaftskrieg gegen sein Land angezettelt zu haben. Der Konflikt kommt für die Türkei zur Unzeit, da die Wirtschaft nach Jahren des Booms nun schwächelt. Die ausufernde Inflation und eine Landeswährung im freien Fall werden zur Nagelprobe für den Machtmenschen Erdogan, dessen Land zusehends das Vertrauen der Investoren verliert.

Der Präsident, der sich eine in der jüngeren türkischen Geschichte beispiellose Machtfülle mit großem Einfluss auf Justiz und Parlament gesichert hat, muss nun liefern: Angesichts seines sorgsam gepflegten Images als Macher und Bewahrer der Nation steht er unter hohem Erwartungsdruck, das Schwellenland aus der Krise zu führen.

Doch einfach wird das nicht. Es wird bereits darüber spekuliert, dass das Land ein Fall für den Internationalen Währungsfonds (IWF) werden könnte - so wie in der Krise nach der Jahrtausendwende, die letztlich zum Aufstieg der konservativ-religiösen Partei AKP von Erdogan führte. Ankara lehnt eine Hilfe des von den USA dominierten IWF jedoch ab: "Ich brauche den IWF nicht", sagt Finanzminister Berat Albayrak, der Schwiegersohn Erdogans. Eine Person aus dem Umfeld der AKP, die anonym bleiben möchte, erläutert warum: "Sich an den IWF zu wenden, wäre eine sehr große Herausforderung." Schließlich habe Erdogan den Fonds in Wahlkampagnen immer wieder an den Pranger gestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...