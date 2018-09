Die Pharma- und Gesundheitsbranche gilt angesichts globaler Trends wie einer steigenden Lebenserwartung und dem vor allem in den Industrieländern zunehmenden Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung als Wachstumsbranche. Davon profitieren aber nicht nur Pharmakonzerne, sondern auch Zulieferer wie die im MDAX notierte GERRESHEIMER AG. Das Unternehmen hat sich auf die Fertigung von Produkten aus Glas und Kunststoff spezialisiert. Dazu zählen pharmazeutische Verpackungen ebenso wie Produkte zur Verabreichung von Medikamenten (u.a. Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Ampullen, Behältnisse mit Verschluss- und Sicherheitssystemen) und Verpackungen für die Kosmetikindustrie. Mit seinen Produktionsstandorten in Europa, Nord- und Südamerika und Asien erwirtschaftete GERRESHEIMER 2017 einen Umsatz von 1,35 Mrd. €. Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres verzeichnete der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 2,1 % (bereinigt um Währungseffekte, Akquisitionen und Desinvestitionen). Während die Umsatzerlöse mit medizinischen Kunststoffsystemen unter denen des Vorjahreszeitraums lagen, zeigten die Erlöse mit Primärverpackungen aus Glas und mit Kosmetikglas eine gute Entwicklung. Jedoch führten negative Währungseffekte durch einen stärkeren US-Dollar dazu, dass der Umsatz von April bis Juni 2018 mit 332,6 Mio. € um 2,0 % hinter dem Vorjahreswert zurückblieb. Das EBITDA ging um rund 6,1% auf 71,1 Mio. € zurück, die EBITDA-Marge sank von 22,3 % auf 21,4 %. Für das zweite Halbjahr 2018 erwartet der Vorstand aufgrund der Indikation zur Nachfrage seitens der Kunden eine starke Entwicklung und präzisierte im Juli die Prognosen für das Gesamtjahr. Die währungsbereinigten Umsatzerlöse werden nun zwischen 1,38 und 1,40 Mrd. € (zuvor 1,35 - 1,40 Mrd. €) erwartet. Für das währungsbereinigte EBITDA bleibt die Prognose von 305 bis 315 Mio. € bestehen. GERRESHEIMER konnte zwei Großaufträge für Inhalatoren und vorfüllbare Spritzen gewinnen, deren Umsatzpotenzial sich auf insgesamt bis zu 50 Mio. € pro Jahr beläuft. In diesem Zusammenhang werden Kapazitätserweiterungen die Investitionsausgaben 2019 und 2020 stärker steigen lassen als zuvor geplant. Mittelfristig geht der Vorstand durch die Großaufträge von einem höheren Umsatzwachstum sowie einer verbesserten Profitabilität aus. Mit Blick auf den mittelfristigen Ausblick und der Übernahme sieht GERRESHEIMER weiterhin positive Perspektiven. Ab 2020/2021 dürften die Schätzungen aufgrund des Zukaufs von SENSILE MEDICAL steigen.



