Neuer Fonds: Free Cash Flow Compounders bei Micro und Small Caps im Fokus von Barius Capital Management DGAP-News: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH / Schlagwort(e): Fonds Neuer Fonds: Free Cash Flow Compounders bei Micro und Small Caps im Fokus von Barius Capital Management 05.09.2018 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 5. September 2018 - Die Barius Capital Management GmbH bringt ihren ersten Fonds auf den Markt. Gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde der Barius European Opportunities initiiert, der sich sowohl an Privatanleger (WKN A2JF86) als auch an institutionelle Investoren richtet (WKN A2JF87). Das Zielportfolio des europäischen Aktienfonds setzt sich vorwiegend aus Qualitätsunternehmen im Bereich Micro und Small Caps zusammen. "Kleinere börsennotierte Unternehmen genießen oftmals eine starke Wettbewerbsposition in ihren Nischen und können auf ein stabiles sowie nachhaltiges Wachstum zurückblicken. Gleichzeitig führt aber eine eingeschränkte Handelsliquidität zu Marktineffizienzen und einem geringen Investorenwettbewerb. In diesem Umfeld nutzen wir unsere langjährige Erfahrung und unser eigenes, tiefgreifendes Research, um Informationsvorteile für erfolgreiche Investments zu erlangen", erklärt Martin Hofberger, geschäftsführender Gesellschafter der Barius Capital Management GmbH. Das Zieluniversum des Barius European Opportunities besteht aus mittelständischen Unternehmen, die ihren Sitz in Westeuropa haben und eine Marktkapitalisierung von 50 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro aufweisen. Der besondere Fokus liegt auf der Größenordnung von 100 bis 500 Millionen Euro. Primäres Ziel des Fondsmanagement ist es, hochprofitable Geschäftsmodelle bzw. Unternehmen mit hohen Cashflows und geringem Kapitaleinsatz zu identifizieren. "Dabei legen wir großen Wert auf qualitative Unternehmensanalysen, um Wettbewerbsvorteile und deren Nachhaltigkeit zu beurteilen", sagt Hofberger. Am Ende des Investmentprozesses entsteht aus einem Universum mit ca. 3.000 Einzeltiteln ein konzentriertes Portfolio mit 25 bis 30 Werten, das durch ein kontinuierliches Research laufend überwacht wird. "Außergewöhnliche Investmentmöglichkeiten sind rar und würden durch zu viele Positionen verwässern. Wir sind erfahrungsgemäß von diesen Investmentopportunitäten höchst überzeugt und haben zu wesentlichen Teilen selbst in den Fonds investiert", so Hofberger weiter. Verwahrstelle des Barius European Opportunities ist das Berenberg Vermögensverwalter Office. Die HANSAINVEST übernimmt als Service-KVG im Anschluss an die Fondsauflage auch alle administrativen Tätigkeiten. Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von über 140 Mitarbeitern in mehr als 175 Publikums- und 90 Spezialfonds Vermögenswerte von 33 Milliarden Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge zur " Besten Service-KVG" Deutschlands gewählt. (Stand der Daten: 30.06.2018). Mehr Informationen unter www.hansainvest.de. Über Barius Capital Management Die Barius Capital Management GmbH ist eine auf Kapitalmarktnischen mit Informationsineffizienzen spezialisierte Investment-Boutique. Gründer und Gesellschafter sind Martin Hofberger und Götz Mäuser, die zuvor bereits projektbasiert über mehrere Jahre zusammengearbeitet haben. Insgesamt verfügen die handelnden Personen über mehr als 50 Jahre Erfahrung am Kapitalmarkt, u. a. im Bereich Beteiligungen an börsennotierten und privaten Unternehmen. Mehr Informationen unter www.bariuscapital.com. Presseanfragen: Dirk Wechmann * Marketing & Corporate Communications Kapstadtring 8 * D - 22297 Hamburg * Telefon +49 40 300 57-62 92 dirk.wechmann@hansainvest.de Martin Hofberger * Barius Capital Management GmbH Tal 36 * D - 80331 München * Telefon +49 89 63 99125 martin.hofberger@bariuscapital.com 05.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 720721 05.09.2018

