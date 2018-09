Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Dienstleister wachsen im August schneller

Die Dienstleister in Deutschland haben im August an Schwung gewonnen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 55,0 Punkte von 54,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Anstieg auf 55,2 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

VDMA: Inlandsorders schieben Maschinenbau an

Der Auftragseingang im deutschen Maschinen- und Anlagenbau hat im Juli seine Impulse hauptsächlich aus dem Inland erhalten. Während die Bestellungen aus dem Ausland nur um 1 Prozent höher lagen als im Vorjahr, setzten die Bestellungen aus dem Inland ihren Wachstumskurs mit einem Plus von 9 Prozent ungebremst fort. Insgesamt erhielten die Branchenunternehmen 3 Prozent mehr Aufträge, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) berichtete.

Chemische Industrie bestätigt Wachstumsprognose

Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland hat nach einem durchwachsen zweiten Quartal ihre Wachstumsprognose für das Gesamtjahr bestätigt. Bei den Preisen erwartet der Branchenverband VCI nun aber einen stärkeren Anstieg als bisher. Die Erwartungen für die Zukunft sieht der VCI angesichts globaler Handelskonflikte, erhöhter Brexit-Risiken und steigender Ölpreise getrübt.

Baugewerbe erhöht Umsatzprognose 2018 auf +5,5% - "Boom setzt sich fort"

Das deutsche Baugewerbe hat seine Umsatzprognose für dieses Jahr angesichts der anhaltend guten Konjunkturlage auf 5,5 Prozent von bisher 4 Prozent hochgeschraubt. Aktuell werde ein Umsatz im Bauhauptgewerbe von 120 Milliarden Euro nach knapp 114 Milliarden im Vorjahr erwartet, erklärte der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB). "Die Konjunkturlokomotive Bau brummt weiter", sagte ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa zu Journalisten in Berlin. "Für 2019 rechnen wir mit einem ähnlichen Umsatzwachstum wie in diesem Jahr, nämlich mit 5 bis 6 Prozent."

RWI-Wirtschaftsforscher erwarten höheres Wachstum für Deutschland

Das RWI-Institut für Wirtschaftsforschung hat sich zuversichtlicher für die weitere Konjunkturentwicklung gezeigt. Für 2019 erwarten die Ökonomen aus Essen jetzt ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 1,7 Prozent statt bisher veranschlagter 1,5 Prozent. Für 2020 prognostizieren sie einen Anstieg auf 1,9 Prozent, wie das Institut bekanntgab. Für das laufende Jahr blieb es bei seiner Prognose von 1,8 Prozent für das deutsche Wirtschaftswachstum.

Wirtschaft der Eurozone wächst im August solide

Die Wirtschaft der Eurozone hat im August weiter ein solides Wachstum verzeichnet. Allerdings zeigten sich erste Warnsignale. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 54,5 Zähler von 54,3 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 54,4 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Praet fordert Lockerung von Regeln für paneuropäische Banken

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Praet, hat die Staaten des Euroraums aufgefordert, unnötige Hindernisse für grenzübergreifend tätige Banken zu beseitigen. Praet wies laut vorab verbreitetem Redetext in Wien darauf hin, dass der freie Verkehr von Kapital und Liquidität innerhalb grenzüberschreitend tätiger Bankengruppen immer noch vielfach durch nationale Regeln behindert werde. Unter anderem diese Einschränkungen sind es, die auch die Bildung großer, paneuropäischer Banken unattraktiv machen.

Weber: Ich will nächster EU-Kommissionspräsident werden

Der CSU-Politiker Manfred Weber hat offiziell seinen Hut in den Ring geworfen, um der nächste Chef der EU-Kommission zu werden. "Ich will Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei und der nächste EU-Kommissionspräsident werden", schrieb Weber auf Twitter. Europa brauche einen Neustart und mehr Demokratie.

Finanzministerium gibt Plan für Digitalsteuer auf - Zeitung

Das Bundesfinanzministerium unterstützt laut einem Bericht offenbar nicht länger die Einführung einer Digitalsteuer. Die "Dämonisierung der großen Digitalunternehmen" sei "nicht zielführend", heißt es in einem vertraulichen Papier aus dem Leitungsstab des Finanzministeriums, berichtet die Bild-Zeitung. "Die öffentlich noch häufig vernehmbare Aussage, dass Unternehmen wie Google, Apple, Facebook und Amazon keine Steuern auf ihre Gewinne zahlen würden, ist nicht mehr haltbar", heiße es in der von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) unterschriebenen Vorlage.

Barley verteidigt neues Mieterschutzgesetz

Vor dem am Mittwoch geplanten Beschluss des Bundeskabinetts zu einem neuen Mieterschutzgesetz hat Justizministerin Katarina Barley (SPD) Kritik an der geplanten Reform der Mietpreisbremse zurückgewiesen. "Die Mietpreisbremse war bis jetzt zu wenig wirksam, aber wir schärfen sie jetzt an entscheidenden Punkten nach", erklärte Barley im ARD-Morgenmagazin laut dem Sender.

Kretschmer fordert nach Chemnitz Kampf gegen Rechtsextremismus

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Bekämpfung rechtsextremer Tendenzen gefordert. "Ich bin der Überzeugung, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist", sagte Kretschmer in seiner Regierungserklärung zu den Ausschreitungen in Chemnitz im sächsischen Landtag. Bisher sei es nicht gelungen, den Rechtsextremismus in Sachsen endgültig in die Schranken zu weisen. Der Kampf gegen Rechts müsse "aus der Mitte der Gesellschaft heraus geführt werden".

Fortschritte bei Verhandlungen zwischen IWF und Argentinien

Bei den Verhandlungen zwischen Argentinien und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über eine raschere Auszahlung von Milliardenkrediten gibt es Fortschritte. Das sagte IWF-Chefin Christine Lagarde nach Gesprächen mit dem argentinischen Finanzminister Nicolas Dujovne in Washington. Die Verhandlungen würden fortgesetzt, Ziel sei, schnell zu einem Abschluss zu kommen.

+++ Konjunkturdaten +++

Malaysias Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 3,25%

Taiwan Verbraucherpreise Aug +1,53% gg Vorjahr (PROG +1,9%)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Aug 55,4 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Aug PROGNOSE: 55,7

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juli war 54,9

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Aug 52,6

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Aug PROGNOSE: 53,2

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juli bei 54,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Aug 54,3

GB/Einkaufsmanagerindex Service Aug PROG: 53,9

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juli war 53,5

