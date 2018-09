Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Barius Capital Management GmbH bringt ihren ersten Fonds auf den Markt, so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde der Barius European Opportunities initiiert, der sich sowohl an Privatanleger (ISIN DE000A2JF865/ WKN A2JF86) als auch an institutionelle Investoren richtet (ISIN DE000A2JF873/ WKN A2JF87). Das Zielportfolio des europäischen Aktienfonds setzt sich vorwiegend aus Qualitätsunternehmen im Bereich Micro und Small Caps zusammen. "Kleinere börsennotierte Unternehmen genießen oftmals eine starke Wettbewerbsposition in ihren Nischen und können auf ein stabiles sowie nachhaltiges Wachstum zurückblicken. Gleichzeitig führt aber eine eingeschränkte Handelsliquidität zu Marktineffizienzen und einem geringen Investorenwettbewerb. In diesem Umfeld nutzen wir unsere langjährige Erfahrung und unser eigenes, tiefgreifendes Research, um Informationsvorteile für erfolgreiche Investments zu erlangen", erklärt Martin Hofberger, geschäftsführender Gesellschafter der Barius Capital Management GmbH. ...

