Baltimore (www.fondscheck.de) - In jüngster Zeit konnte man Berichte lesen, in denen die langfristige Rentabilität der Frontier Markets infrage gestellt wurde, so Oliver Bell, Portfoliomanager des Frontier Markets Equity Fund (ISIN LU1079763535/ WKN A1166X) von T. Rowe Price.Diese Skepsis stehe in Zusammenhang mit Ankündigung des Indexanbieters MSCI, Argentinien und Saudi-Arabien im kommenden Jahr aus dem Frontier Markets Index zu nehmen und sie in den Schwellenländer-Index heraufzustufen. Darüber hinaus gelte das Schwergewicht der Grenzmärkte, Kuwait, als potenzieller Aufstiegskandidat für das Jahr 2020. Einige Marktteilnehmer seien nun besorgt darüber, welche Auswirkungen das künftig notwendig werdende Rebalancing auf den Frontier-Markets-Index haben werde. ...

