Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Kering von 590 auf 610 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Ebit-Ziele für Kering für die Jahre 2018 bis 2020 angehoben und in der Folge das Kursziel, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies begründet der Experte mit der Margen-Entwicklung im ersten Halbjahr./stk/ag Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-09-05/14:11

ISIN: FR0000121485