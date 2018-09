Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für LVMH von 315 auf 340 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Einstufung mit "Halten" beruhe zum einen auf Bewertungsgründen, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zum anderen gehe der Erholungszyklus für Luxusgüter-Sektor nun bereits in das dritte Jahr. Er erwartet aber, dass das LVMH-Portfolio weiterhin ein Garant für ein langfristiges Wachstum sein werde./stk/ag Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121014